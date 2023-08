IMAGO / Yannis Halas Na zdjęciu: Arvydas Novikovas

Arvydas Novikovas przechodzi do Żalgirisu Wilno

Żalgiris Wilno za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Arvydasa Novikovasa. Prawoskrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z nowym pracodawcą.

87-krotny reprezentant Litwy był do wzięcia z darmo, ponieważ wcześniej wygasła jego umowa z izraelskim Hapoelem Haifa. Dla 32-latka przenosiny do Żalgirisu Wilno to powrót do ojczyzny po piętnastu latach pobytu w zagranicznych drużynach.

Polscy kibice mogą kojarzyć Arvydasa Novikovasa z występów dla Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa. Litwin w swoim CV ma także takie ekipy jak Hearts FC czy VfL Bochum.