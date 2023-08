IMAGO / James Heaton Na zdjęciu: Jack Harrison

Jack Harrison nie pomoże Leeds United w zaciekłej walce o powrót do elity

Skrzydłowy lub pomocnik błyskawicznie bowiem wrócił do Premier League

26-latek został wypożyczony na sezon do Evertonu, który uniknął spadku

Jack Harrison wzmocnił szeregi Evertonu

Jack Harrison ostatecznie przeprowadził się do Evertonu, a nie do Aston Villi, która również zabiegała o zakontraktowanie wszechstronnego zawodnika. Lwy koniec końców zrezygnowały jednak z transferu 26-latka z powodu kontuzji biodra, którą on wciąż leczy.

The Toffees oficjalnie poinformowali o pozyskaniu skrzydłowego lub pomocnika na zasadzie wypożyczenia bez opcji wykupu. Sam piłkarz zapewnił sobie zapis o możliwości czasowego transferu do Premier League w przypadku spadku Leeds United do Championship.

Były zawodnik Manchesteru City w 40 meczach poprzedniej kampanii strzelił 6 bramek i zaliczył 10 asyst. Jego Pawie nie zdołały jednak utrzymać się w elicie.