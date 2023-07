Fenerbahce Stambuł kontynuuje ofensywę transferową. Na testy medyczne przed przenosinami do Żółtych Kanarków przyleciał Dusan Tadić.

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Dusan Tadić

Fenerbahce Stambuł kontynuuje ruchy na rynku po pozyskaniu Sebastiana Szymańskiego

Kolejnym nabytkiem tureckiego klubu będzie dotychczasowy kapitan Ajaxu – Dusan Tadić

Serb przyleciał już na testy medyczne, po których zwiąże się umową z Żółtymi Kanarkami

Szymański zagra w jednej drużynie z Tadiciem

Dusan Tadić niespodziewanie poprosił Ajax Amsterdam o możliwość odejścia z holenderskiego klubu rok przed końcem kontraktu. Włodarze 36-krotnego mistrza Eredivisie przystali na tę prośbę i zdecydowali się rozwiązać za porozumieniem stron umowę ze swoim kapitanem.

Jak się później okazało, powodem takiej decyzji serbskiego napastnika był transfer do Fenerbahce Stambuł. Turcy oficjalnie poinformowali, że 34-latek przyleciał do klubowej siedziby na testy medyczne, a jeśli te wypadną pozytywnie, to doświadczony zawodnik zwiąże się kontraktem z Żółtymi Kanarkami.

Wychowanek rodzimej Vojvodiny dla Ajaxu Amsterdam rozegrał łącznie 241 meczów, strzelił 105 goli i zaliczył 112 asyst. Dusan Tadić spędził w holenderskiej ekipie pięć lat (2018-2023).