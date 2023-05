fot. PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Odriozola

Real Madryt nie wiąże przyszłości z Alvaro Odriozolą

Boczny obrońca chce opuścić klub już tego lata

Marzeniem Hiszpana jest powrót do Realu Sociedad

Królewscy rozwiążą kontrakt z obrońcą?

Real Madryt latem rozstanie się z kilkoma zawodnikami. Wygasającego kontraktu nie przedłuży Marco Asensio, który chce częściej pojawiać się na murawie. Coraz więcej wskazuje na to, że na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej zdecyduje się natomiast Karim Benzema. Opuścić Santiago Bernabeu planuje także Alvaro Odriozola, mający za sobą raptem sześć występów w sezonie 2022/2023.

Obie strony nie są skore do kontynuowania współpracy. Odriozola marzy o odejściu i powrocie do macierzystego Realu Sociedad. Byłoby to możliwe, gdyż Baskowie realnie rozważają go jako opcję do wzmocnienia prawej strony defensywy.

Kluczową decyzję w tej sprawie ma Real Madryt, który może pójść na rękę zawodnikowi i rozwiązać z nim obowiązujący do 2024 roku kontrakt. Wówczas ten ruch stałby się dużo bardziej prawdopodobny. W przeciwnym razie Real Sociedad będzie musiał zapłacić za 27-latka.

