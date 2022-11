PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Lech spisuje się świetnie w pucharach, na czym korzysta Michał Skóraś. Reprezentantem Polski zainteresował się klub z Serie A.

Jedno z odkryć tego sezonu klubowego to Michał Skóraś

22-letni skrzydłowy wzbudził zainteresowanie klubu z czołowej ligi europejskiej

Polak miałby tam szansę zagrać w drużynie z kolegą z kadry

Skóraś miałby w drużynie kolegę z kadry

Sezon klubowy został wstrzymany z powodu przerwy na mundial, w którym udział bierze Michał Skóraś. Przed startem bieżącej kampanii 22-latek nie był nawet liderem swojego zespołu, a teraz stanowi o jego sile, dzięki czemu doczekał się debiutu w kadrze (11 minut we wrześniu z Holandią). Teraz skrzydłowy przygotowuje się wtorkowego spotkania z Meksykiem.

O czym myśleć ma także agencja reprezentująca Skórasia oraz Lech Poznań. Za kilka tygodni, gdy rozpocznie się zimowe okno transferowe, do stolicy Wielkopolski może wpłynąć propozycja kupna 22-latka, który w tym sezonie strzelił już dziesięć goli oraz zaliczył trzy asysty. Skóraś błysnął formą między innymi dwukrotnie przeciwko Villarrealowi (trzy trafienia i jedno ostatnie podanie). Zainteresowany Polakiem klub, na co dzień gra jednak w Serie A.

Skórasia w swoich szeregach widzi Bologna, czyli klub dobrze znany Polakom. Powodem jest kolega z kadry 22-latka, czyli Łukasz Skorupski. Golkiper ten to jeden z najbardziej doświadczonych graczy w aktualnie jedenastej ekipie tabeli Serie A. Bologna miałaby zapłacić Lechowi za transakcję trzy i pół miliona euro. Na tyle 22-latka wycenia portal Transfermarkt. To zapewne za mało, ponieważ wartość Skórasia może wzrosnąć po udanym mundialu. Ponadto Lech zapewne woli zatrzymać skrzydłowego do lata, ponieważ mistrz Polski ma przed sobą rywalizację z Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.

