Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Marc Guehi

Napoli chce zimą sprowadzić nowego środkowego obrońcę

Na celowniku mistrza Włoch znalazł się Marc Guehi

Anglik może kosztować aż 50 milionów funtów

Marc Guehi łączony z Napoli

Napoli nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. W porównaniu do zeszłej kampanii drużyna spod Wezuwiusza ma ogromne problemy w obronie. Z tego powodu Walter Mazzari chciałby zimą otrzymać dodatkowego obrońcę, który uszczelni defensywę “Azzurrich”. Jednym z kandydatów do transferu na Półwysep Apeniński jest Marc Guehi. Dziennik “Il Mattino” twierdzi, że agent piłkarza skontaktował się bezpośrednio z ekipą z Neapolu, aby poznać opinię klubu na temat ewentualnego transferu jego klienta.

Guehi przykuł uwagę nie tylko Napoli. Zainteresowanie Anglikiem rośnie z tygodnia na tydzień. Wśród klubów, które chcą sprowadzić 23-latka do siebie, są takie marki jak Manchester United, Tottenham oraz Chelsea. Piłkarz aktualnie występuje w Crystal Palace. W tym sezonie zagrał 17 spotkań na angielskich boiskach. “Orły” za swojego obrońcę chcą dostać minimum 50 milionów funtów. Jego kontrakt wygasa latem 2026 roku.