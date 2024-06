Alphonso Davies może ostatecznie przedłużyć kontrakt z Bayernem Monachium. Bawarski klub jest obecnie optymistycznie nastawiony co do kontynuowania współpracy z lewym obrońcą - donosi Florian Plettenberg w mediach społecznościowych.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies coraz bliżej pozostania w Bayernie Monachium

Alphonso Davies od kilku miesięcy jest poważnie łączony z transferem do Realu Madryt. Najnowszy raport sugeruje jednak, że lewy obrońca jest bliżej podpisania nowego kontraktu z Bayernem Monachium niż opuszczenia stolicy Bawarii. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Floriana Plettenberga włodarze niemieckiego giganta w tym momencie są optymistycznie nastawieni co do przedłużenia umowy z 23-latkiem.

Kto jest lepszym piłkarzem? Alphonso Davies 100% Ferland Mendy 0% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Alphonso Davies

Ferland Mendy

Przypomnijmy, że obecne porozumienie między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, co chciał wykorzystać Real Madryt. Królewscy do tej operacji podchodzą jednak ze sporym dystansem – są zainteresowani pozyskaniem etatowego reprezentanta Kanady, ale jeśli sprowadzą bocznego defensora, to na własnych warunkach. Florentino Perez nie ma bowiem zamiaru wykładać więcej niż 40 milionów euro za Alphonso Daviesa.

Carlo Ancelotti ma zresztą dobrze zabezpieczoną pozycję lewego obrońcy – aktualnie w zespole Los Blancos występują Ferland Mendy oraz Fran Garcia, a niewykluczony jest powrót na Santiago Bernabeu Miguela Gutierreza. Real Madryt spokojnie więc czeka na to, jaką decyzję podejmie Alphonso Davies, którego agent prowadzi rozmowy z Bayernem Monachium na temat parafowania nowego kontraktu.