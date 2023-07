IMAGO/Simon Traylen Na zdjęciu: Denis Zakaria

Juventus próbuje pozbyć się niechcniaego piłkarza

Przyszłości w Turynie nie ma Denis Zakaria

Ofertę za Szwajcara złożył klub z Ligue 1

Ligue 1 zamiast Premier League? Juventus słucha ofert

Denis Zakaria w ostatnich oknach transferowych często zmieniał pracodawców. Na początku 2022 roku Szwajcar wyjechał z Bundesligi i wzmocnił Juventus. Turyńczycy już pół roku później zdecydowali się go wypożyczyć na sezon do Chelsea.

Pomocnik nie sprawdził się w barwach The Blues, skąd pożegnano go bez żalu. Zakaria wrócił zatem do Juventusu, który nie widzi go w swoich szeregach. O piłkarza pytają w Premier League. Najbardziej zainteresowany jest West Ham United.

Zakaria ma nową opcję transferu. Po Szwajcara zgłosił się klub z Ligue 1. AS Monaco złożyło już ofertę za zawodnika, którego dobrze zna Adi Hütter. Szkoleniowiec widzi Szwajcara w swojej wizji i chętnie podejmie z nim współpracę.

