Pressfocus Na zdjęciu: Alvaro Odriozola

Przed Nottingham Forest ciężka walka o utrzymanie w Premier League. Beniaminek ligi angielskiej wzmocnień szuka w Hiszpanii i chce sprowadzić Alvaro Odriozolę.

Alvaro Odriozola nie ma szans na grę w Realu Madryt

W hierarchii prawych obrońców u Carlo Ancelottiego jest dopiero na trzecim miejscu

Jego sytuację chce więc wykorzystać Nottingham Forest

Odriozola skreślony przez Ancelottiego

Nottingham Forest po 23 latach przerwy, wrócił do Premier League. Tricky Trees co prawda w miarę nieźle rozpoczęli sezon w lidze angielskiej (trzy punkty w dwóch pierwszych meczach), ale na City Ground Nottingham wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że przed Forest ciężka walka o zachowanie ligowego bytu. Stąd też działacze czerwono-białych szukają graczy doświadczonych i ogranych w ligach TOP5.

Jednym z takich piłkarzy jest prawy obrońca Realu Madryt, Alvaro Odriozola. 26-latek nie ma większych szans na regularną grę w zespole Królewskich, gdyż w rankingu prawych defensorów u Carlo Ancelottiego, jest dopiero trzeci w kolejce do gry (po Danim Carvajalu i Lucasie Vazquezie). W przedsezonowych sparingach 4-krotny reprezentant Hiszpanii wystąpił tylko 20 minut w rywalizacji z FC Barcelona.

AS donosi, że wielkim orędownikiem sprowadzenia Odriozoli jest menedżer Nottingham, Steve Cooper. Także sam piłkarz, świadomy marnych szans na grę, jest skory do przenosin do Anglii. W razie powodzenia transakcji, byłby to już trzeci zagraniczny klub w karierze wychowanka Realu Sociedad San Sebastian. W latach 2019-2020 występował bowiem w Bayernie Monachium, a w poprzednim sezonie w AFC Fiorentina.

