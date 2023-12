IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Eddie Nketiah

Mikel Arteta ma nadzieję, że Arsenal sprowadzi mu w zimowym oknie transferowym napastnika wysokiej klasy

Na liście Kanonierów znajdują się takie tuzy, jak Dusan Vlahović czy Ivan Toney

Jak poinformowały angielskie media, klub z północnego Londynu zamierza zimą spieniężyć Eddiego Nketiaha. Ten ruch ma zwolnić zarówno miejsce w składzie i na liście płac

Arsenal poświęci Nketiaha, by sprowadzić do siebie gwiazdę

Arsenal znajduje się w swoim najlepszym momencie od wielu lat. Dobijając do półmetku sezonu w Premier League, Kanonierzy piastują fotel lidera. Podopieczni trenera Mikela Artety wykorzystali lekką obniżkę formy w wykonaniu Manchesteru City i przejęli pierwsze miejsce w tabeli. Świetnie radzą sobie jednak nie tylko w rozgrywkach krajowych. Kilka dni temu rozbili u siebie RC Lens (6:0), pieczętując upragniony awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Arteta zdaje sobie sprawę, że jeśli jego drużyna ma walczyć o najwyższe cele, będzie potrzebować wzmocnień. Angielskie media od dłuższego czasu donoszą, że szkoleniowiec naciska na transfer napastnika już podczas zimowego okienka transferowego. W tym kontekście wymienia się Ivana Toneya, Benjamina Sesko czy Dusana Vlahovicia, przy czym Serb wydaje się faworytem wyścigu. Kanonierzy znajdują się jednak na granicy finansowego fair play. Portal Football Transfers przekonuje, że aby doprowadzić do takiej operacji, londyńczycy najpierw muszą kogoś sprzedać – i to za niemałe pieniądze. Klub postanowił już ponoć, że jest skłonny poświęcić Eddiego Nketiaha. Napastnik liczył na większą rolę w tym sezonie, podczas gdy trener w roli dublera dla Gabriela Jesusa nieraz preferował nawet Leandro Trossarda czy Kaia Havertza. Jednokrotny reprezentant Anglii z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Gdy pojawia się już na boisku, to potrafi zaimponować skutecznością.

Nketiah w tym sezonie wystąpił w 20 meczach Arsenalu we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i trzy asysty.

