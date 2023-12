Jota jest chętny na przeprowadzkę do Tottenhamu Hotspur, żeby ponownie występować pod wodzą Ange Postecoglou. Australijczyk nie jest jednak przekonany - czytamy w The Sun.

IMAGO / Godfrey Pitt Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Jota chciałby opuścić Arabię Saudyjską po zaledwie pół roku

Lewoskrzydłowy jest przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Ange Postecoglou podobno zastanawia się nad zasadnością takiego transferu

Jota nie trafi do Tottenhamu? Postecoglou jeszcze nie podjął decyzji

Jota od lipca 2023 roku występuje w saudyjskim Al-Ittihad. Lewoskrzydłowy pobytu w Arabii Saudyjskiej na razie nie może zaliczyć do udanych. Co więcej, 24-latek został nawet skreślony z listy zawodników uprawnionych do gry w tamtejszej lidze z powodu limitu obcokrajowców (maksymalnie ośmiu).

Dlatego spekuluje się nad powrotem Portugalczyka do Europy. Pozyskanie skrzydłowego rozważa Tottenham Hotspur, który szuka wzmocnień linii ataku. Wychowanek Benfiki Lizbona w Londynie miałby okazję znów występować pod wodzą Ange Postecoglou, który trenował go w Celtiku Glasgow.

Jak jednak podaje brytyjski dziennik “The Sun”, australijski szkoleniowiec nie jest przekonany co do tego transferu i jeszcze nie podjął decyzji. Sam piłkarz chętnie dołączyłby do zespołu Kogutów.