Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anthony Gordon wzbudził zainteresowanie Manchesteru City

Anthony Gordon do tej pory był głównie łączony z transferem do Liverpoolu. The Reds szukają bowiem wzmocnienia formacji ofensywnej, a 23-letni lewoskrzydłowy wydaje się bardzo ciekawą opcją. Klub z Anfield Road musi jednak liczyć się z konkurencją, ponieważ do walki o zakontraktowanie gwiazdy Newcastle United właśnie dołączył kolejny gigant.

Zainteresowanie sprowadzeniem Anthony’ego Gordona w obecnym okienku transferowym wyraził bowiem Manchester City – podaje brytyjski portal “Football Insider”. The Citizens wystartują więc obok Liverpoolu w wyścigu o względy czterokrotnego reprezentanta Anglii. Nie wiadomo jednak, czy skrzydłowy ostatecznie zmieni otoczenie, ponieważ Sroki robią wszystko, żeby go zatrzymać.

Newcastle United podobno jest nawet gotowe zaoferować swojej gwieździe nowy kontrakt, na mocy którego piłkarz otrzymałby sporą podwyżkę. Urodzony w Liverpoolu zawodnik z powodzeniem występuje w barwach zespołu popularnych Srok od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do drużyny The Magpies za ponad 45 milionów euro z Evertonu.

Anthony Gordon w koszulce ekipy z St James’ Park rozegrał łącznie 64 mecze, zdobył 13 bramek i zaliczył 11 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową 23-latka na około 60 milionów euro. Wydaje się, że za angielskiego gwiazdora trzeba będzie zapłacić jeszcze większe pieniądze.