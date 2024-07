Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho łączony z Barceloną. Juventus ma konkurencję

Jadon Sancho wrócił już do Manchesteru United po udanym wypożyczeniu spędzonym w Borussii Dortmund. Wydaje się, że niemieckiego klubu nie będzie stać na wykup angielskiego skrzydłowego.

24-latek swoją karierę będzie zatem kontynuował w innym miejscu. Czerwone Diabły są bowiem zdecydowane na sprzedaż zawodnika, który nie ma najlepszych relacji z Erikiem ten Hagiem.

Najnowsze wieści w sprawie przyszłości lewego napastnika podczas programu “Transfer Live” przekazał Fabrizio Romano. Włoski żurnalista ujawnił, że w grze o 23-krotnego reprezentanta Anglii obecnie są dwa zespoły – Juventus oraz FC Barcelona.

Rozmowy na temat potencjalnej przeprowadzki Jadona Sancho nie są jednak zaawansowane. Wymienione drużyny dopiero badają grunt pod ewentualne negocjacje.

Na zdecydowanym prowadzeniu w tym wyścigu są Bianconeri, a to wynika z oczekiwań Manchesteru United. Czerwone Diabły swojego piłkarza wycenili bowiem na 40 milionów funtów, a wyłożenie na stół takiej kwoty będzie problemem dla Barcy. Co więcej, Włosi w ramach rozliczenia mogą zaoferować Anglikom kartę zawodniczą Federico Chiesy.

Przypomnijmy, że według informacji prasy z Półwyspu Apenińskiego Juventus jest gotowy sprzedać 26-letniego skrzydłowego podczas letniego okienka transferowego. Co ciekawe, Federico Chiesa w przeszłości był już łączony z przenosinami na Old Trafford. Ten transfer może dojść do skutku tego lata.