Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku nie zamieni się klubami z Victorem Osimhenem

W mediach ostatnio krążyła plotka mówiąca o tym, że w najbliższym letnim okienku transferowym możliwa jest hitowa wymiana na linii Chelsea – Napoli. Miejscami zamienić się mieliby Romelu Lukaku oraz Victor Osimhen, ale wszystko wskazuje na to, iż wspomniani piłkarze ostatecznie nie powędrują w przeciwnych kierunkach. Jak bowiem donosi znający realia rynku transferowego włoski dziennikarz – Fabrizio Romano – dotychczas między stronami nie odbyły się rozmowy w sprawie tej transakcji.

Co więcej, włodarze The Blues nie mają zamiaru wykorzystywać belgijskiego napastnika do żadnego transferu, ponieważ chcą go sprzedać na podstawie klauzuli odstępnego, która wynosi 38 milionów funtów. Przypomnijmy, że Romelu Lukaku ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Romie, która najprawdopodobniej nie wykupi jednak 31-latka. Mierzącego 191 centymetrów wzrostu snajpera za taką samą kwotę mogą pozyskać również inne zespoły.

114-krotny reprezentant Belgii w ostatnim czasie wzbudzał zainteresowanie ekip z Arabii Saudyjskiej i niewykluczone, że ostatecznie wyląduje właśnie na Półwyspie Arabskim, gdzie zarabiałby kilkukrotnie więcej niż na Starym Kontynencie. Chelsea szuka nowego napastnika, lecz obecnie nie prowadzi negocjacji z otoczeniem Victora Osimhena.