Nehuen Perez nie zostanie piłkarzem Napoli

Mistrz Włoch wycofał się z pomysłu sprowadzenia środkowego obrońcy

Obie strony były dogadane w kwestii kwoty transferu, która miała wynieść 16 milionów euro plus dodatki

Napoli rezygnuje z transferu Pereza

Napoli było blisko pozyskania tuż przed zamknięciem okienka nowego środkowego obrońcy. Jednak mimo porozumienia z Udinese ws. transferu Nehuena Pereza mistrz Włoch zrezygnował w ostatniej chwili. Argentyńczyk miał trafić na Stadio Diego Armando Maradona w zamian za 16 milionów euro plus bonusy.

Powodem tej decyzji ma być wzrost formy Leo Ostigarda. W Neapolu są zadowoleni z postępów norweskiego stopera i chcą wstrzymać się z decyzją o ściągnięciu kolejnego piłkarza do linii defensywnej. Obecnie Walter Mazzari ma do swojej dyspozycji czworo środkowych obrońców. Poza wcześniej wspomnianym Norwegiem są to Natan, Amir Rrahmani oraz Juan Jesus.

Szeregi Neapolitańczyków w styczniu zasiliło czterech nowych zawodników. Aurelio De Laurentis zdecydował się przeprowadzić dwa transfery gotówkowe. Cyril Ngonge został sprowadzony za 18 milionów, zaś Pasquale Mazzocchi kosztował 3 miliony. Hamed Junior Traore oraz Leonardo Dendoncker zostali wypożyczeni do końca bieżącego sezonu.

