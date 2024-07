Nicolo Zaniolo wraca do Serie A. Jest oficjalny komunikat

Atalanta BC oficjalnie potwierdziła pozyskanie Nicolo Zaniolo, włoskiego pomocnika, który dołączył do zespołu na zasadzie wypożyczenia z Galatasaray SK.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo zasila szeregi Atalanty

Atalanta BC ogłosiła podpisanie kontraktu z Nicolo Zaniolo. Utalentowany włoski pomocnik dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z Galatasaray SK na sezon 2023/2024, z opcją wykupu.

Nicolo Zaniolo, urodzony 2 lipca 1999 roku w miejscowości Massa, zaczynał swoją karierę w akademii Fiorentiny. Następnie trafił do Interu Mediolan, ale to w Romie jego talent eksplodował. W barwach Giallorossich wystąpił w 94 meczach, zdobywając 19 bramek i pomagając drużynie w triumfie w Lidze Konferencji Europy w sezonie 2021/2022.

Pomimo trudnych momentów, takich jak poważne kontuzje, Zaniolo zdołał wrócić na boisko, pokazując swoją determinację i jakość gry. Transfer do Galatasaray SK w 2023 roku zaowocował 14 występami i 5 bramkami w Super Lig, co po części potwierdziło jego gotowość do gry na najwyższym poziomie. Później na wypożyczeniu w Aston Villi rozegrał 40 meczów, ale był marginalną postacią.

Przybycie Zaniolo do Atalanty to znaczące wzmocnienie dla drużyny z Bergamo. Jego kreatywność i ofensywne umiejętności mają wnieść nową jakość do zespołu i pomóc w osiągnięciu ambitnych celów na najbliższy sezon. Klub wita Zaniolo z entuzjazmem i liczy na jego wkład w nadchodzących rozgrywkach.

