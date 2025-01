Paris Saint-Germain może zagrać na nosie Barcelonie i sprowadzić do siebie Nico Williamsa. Klub z Francji rozważa aktywację klauzuli wykupu skrzydłowego w wysokości 60 milionów euro, o czym informuje "ElDesmarque".

Paris Saint-Germain może aktywować klauzulę Nico Williamsa

Nico Williams to w ostatnich miesiącach jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Właściwie już od letniego okienka Hiszpan jest rozchwytywany przez czołowe kluby z Europy. W wakacje jego usługami bardzo mocno interesowała się FC Barcelona, jednak finalnie skrzydłowy zdecydował się pozostać w ekipie Athleticu Bilbao.

Teraz jednak coraz częściej mówi się, że w zimie dojdzie do wyczekiwanego odejścia Williamsa z Bilbao. Okazuje się jednak, że to nie Barcelona, która ma spore problemy finansowe, a zespół Paris Saint-Germain może pozyskać 22-latka. Według informacji przekazanych przez “ElDesmarque”, klub ze stolicy Francji rozważa aktywację klauzuli wykupu Williamsa z Athleticu Bilbao, która wynosi 60 milionów euro. Dla paryżan kwota ta wydaje się być absolutnie w zasięgu, bowiem nie takie sumy już w przeszłości wydawali na nowych zawodników.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał 23 mecze w barwach Athleticu Bilbao i zdobył dwa gole oraz zanotował pięć asyst. To jednak poprzedni sezon był dla niego zdecydowanie lepszy. Wówczas trafił do siatki osiem razy i zanotował aż 19 asyst. Jego umowa z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, a serwis “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro.

