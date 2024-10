fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Odżył temat transferu Nico Williams

Nico Williams i jego przyszłość w Athletic Bilbao to ciągły temat do spekulacji dla dziennikarzy. Co prawda zawodnik w grudniu minionego roku parafował nową umowę z Baskami do końca czerwca 2027 roku, to jest w nim jednak zawarta klauzula odstępnego, wynosząca 58 milionów euro. Tym samym wciąż realny jest scenariusz związany ze zmianą klubu przez piłkarza. Wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że najbardziej zainteresowana pozyskaniem 22-latka może być FC Barcelona. Zwolennikiem transferu z udziałem Nico Williamsa jest przede wszystkim prezydent klubu z Camp Nou, czyli Joan Laporta. Szef Katalończyków nie krył tego, że bardzo ceni reprezentanta Hiszpanii.

Reprezentant Hiszpanii wciąż rozchwytywany

Athletic Bilbao, jeśli ma plan, aby zatrzymać zawodnika w klubie na dłużej, musi szybko działać. Im bliżej zimowego okna transferowego, tym częściej pojawiają się doniesienia na temat ewentualnej zmiany barw klubowych przez Nico Williamsa.

22-krotny reprezentant Hiszpanii trafił do ekipy z San Mames z Osasuny w 2013 roku. Przechodził w Athletic Bilbao praktycznie przez całą ścieżkę, aż w końcu latem 2021 roku dołączył do pierwszego zespołu. Dzisiaj rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 70 milionów euro.

W tej kampanii Nico Williams wystąpił łącznie w dziewięciu spotkaniach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył też jedną asystę.

