Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Atalanta rusza po Gonzaleza. Transfer do Juventusu faktycznie zagrożony?

W tegorocznym letnim okienku transferowym Fiorentina prawdopodobnie rozstanie się z Nico Gonzalezem. Klub ze Stadio Artemio Franchi sprowadził już Alberta Gudmundssona na miejsce Argentyńczyka. 26-latek jest bliski przenosin do Juventusu. „Stara Dama” już nawet uzgodniła warunki pięcioletniego kontraktu z byłym graczem Stuttgartu.

Jednak Nicolo Schira informuje, że może nie dojść do przeprowadzki Nico Gonzaleza na Allianz Stadium. Właściciel Fiorentiny bowiem blokuje odejście 26-letniego skrzydłowego do Juventusu. „Viola” od lat ma napięte stosunki z turyńskim klubem. W przeszłości dochodziło nawet do ogromnych starć między kibicami tych drużyn.

Włoski dziennikarz poinformował, że całą sytuację związaną z Nico Gonzalezem może wykorzystać inny klub. Reprezentant Argentyny jest obiektem zainteresowań Atalanty Bergamo. Zwycięzcy minionej edycji Ligi Europy widzą w 26-latku następcę Ademoli Lookmana, który wkrótce może wzmocnić Paris Saint-Germain. Wkrótce zapewne poznamy, jaka przyszłość czeka gracza Fiorentiny.

Nico Gonzalez w poprzednim sezonie imponował wysoką formą. Reprezentant Argentyny w minionej kampanii rozegrał 44 spotkania w koszulce Fiorentiny. W tym czasie skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie 16 trafień, a także pięć asyst.

