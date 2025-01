Neymar podpisał umowę z nowym klub. Koniec plotek

Neymar już oficjalnie został przedstawiony jako nowy gracz Santosu. Tym samym skrzydłowy po latach wraca do byłego klubu, z którego wypłynął na wielkie wody.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar oficjalnie w nowym klubie

Neymar to bez dwóch zdań jeden z najlepszych piłkarzy ostatnich dekad. Brazylijczyk w swoim najlepszym czasie z pewnością należał do najlepszych graczy na świecie i jego nazwisko zapisało się złotymi zgłoskami w historii futbolu. Dla wielu jednak ostatnie lata, decyzje i problemy skrzydłowego mocno rzuciły się cieniem na jego gwiazdę. Neymar bowiem po odejściu z Barcelony już nigdy nie wszedł na tak wysoki poziom, jak wówczas.

W ostatnim czasie grał on dla arabskiego Al-Hilal, dla którego w tym sezonie wystąpił tylko w dwóch meczach, a łącznie przez 42 minuty. W sumie w zespole z Zatoki Perskiej rozegrał siedem spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Teraz jednak po długich spekulacjach i licznych plotkach wrócił on do byłego klubu i został nowym graczem brazylijskiego Santosu. O powrocie 32-letniego wychowanka oficjalnie poinformował właśnie sam klub w nieco refleksyjnym filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dla Santosu Neymar do tej pory rozegrał 225 spotkań, najwięcej w karierze, i zdobył 136 goli oraz zanotował asysty. Wielokrotny reprezentant Brazylii wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 15 milionów euro.

