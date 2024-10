Neymar wskazał cel. Gwiazdor szykuje się na wielki powrót

Neymar ma niedługo wrócić do składu Al-Hilal po wielomiesięcznej kontuzji. Jak informuje El Nacional.cat, Brazylijczyk jest zmotywowany, aby dobrymi występami zapracować na transfer do Europy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar planuje powrót do Europy. Ma wielki cel

Neymar od kilkunastu miesięcy nie zagrał żadnego oficjalnego spotkania. Brazylijczyk doznał poważnej kontuzji podczas jednego z meczów reprezentacji, przez co musiał przejść długotrwałą rehabilitację. Aktualnie jest już blisko powrotu do zdrowia i mówi się, że może wrócić do gry na początku listopada.

Napastnik wiąże ogromne nadzieje z resztą sezonu 2024/2025, ponieważ według informacji mediów obrał sobie jasny cel. Jak przekazuje El Nacional.cat, Neymar ma zamiar wzorowo przygotować się na mistrzostwa świata w 2026 roku i występem na tym turnieju chciałby zakończyć karierę. Natomiast wcześniej liczy na powrót do Europy, aby ponownie rywalizować na najwyższym możliwym poziomie.

Neymarowi zależy na dołączeniu do klubu, który będzie rywalizował o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Już teraz istnieją spekulacje, że możliwy jest powrót do Barcelony. Taki scenariusz nie jest wykluczony z jednego ważnego powodu. Duma Katalonii boryka się z problemami finansowymi, a Brazylijczykowi kończy się kontrakt z Al-Hilal w czerwcu 2025 roku. Jeśli napastnik zaimponuje formą, to być może Joan Laporta podejmie rozmowy.

Kluczem do spełnienia marzeń Neymara będzie udowodnienie, że długotrwała kontuzja nie wpłynęła na jego jakość sportową. Ponadto gwiazdor musi przekonać wielkie kluby swoją postawą poza boiskiem, bo ta sfera budziła wiele kontrowersji w trakcie jego kariery.

