PressFocus Na zdjęciu: Gabri Veiga

Gabri Veigra rozgrywa świetny, pod względem indywidualnym, sezon

Hiszpanem interesują się, m.in., Real Madryt i Barcelona

Najbliżej sprowadzenia piłkarza jest jednak obecnie Newcastle United

Veiga ucieknie z tonącego statku do Newcastle?

Gabri Veiga ma za sobą przełomowy sezon. Stał się pierwszoplanową postacią zespołu Celty Vigo. Co prawda jego bramki i asysty nie zapewniły Galisyjczykom spokojnego utrzymania – ich spadek na kolejkę przed końcem rozgrywek wciąż jest prawdopodobny – ale pod względem indywidualnym z pewnością sprawdził się na wysokim poziomie.

Poszczególne media nie są pewne, ile wynosi klauzula odstępnego w kontrakcie 21-latka. AS przekonuje, że opiewa ona na 40 milionów euro, z kolei Marca informuje o 30 milionach. Tak czy owak jest to kwota będąca zdecydowanie w zasięgu największych klubów Europy. A takie interesują się pomocnikiem. Dla Realu Madryt jest on alternatywą na wypadek fiaska transferu Jude’a Bellinghama. Profilem pasuje on również do Barcelony, która niebawem rozpocznie swój nowy etap po tym, jak pożegnała się z Gerardem Pique, Jordim Albą czy Sergio Busquetsem.

Jak jednak donosi dziennikarz wspomnianej Marki, obecnie najbliżej kupna Hiszpana jest Newcastle United. Klub z Premier League oferuje zawodnikowi lukratywny kontrakt, a 30 milionów euro jawi się Srokom jako okazja.

Veiga rozegrał w tym sezonie 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziewięć bramek i cztery asysty.

Zobacz też: Barcelona naciska na La Ligę. Niebawem otrzyma odpowiedź.

Celta Vigo FC Barcelona 2.90 3.65 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 maja 2023 14:51 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin