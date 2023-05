Barcelona naciska na La Ligę. Niebawem otrzyma odpowiedź

FC Barcelona chce, by La Liga jak najszybciej zaakceptowała jej plan finansowy na najbliższe lato. W związku z tym reprezentanci klubu wybrali się we wtorek do Madrytu, a w przyszłym tygodniu mają otrzymać ostateczną odpowiedź. Dla Blaugrany zgoda od władz rozgrywek to kluczowa kwestia, by próbować zakontraktować Leo Messiego.