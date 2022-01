PressFocus Na zdjęciu: Diego Carlos

Newcastle United po sfinalizowaniu transferu Kierana Trippiera chce sięgnąć po kolejnego obrońcę występującego obecnie w Hiszpanii. Na celowniku klubu Premier League znalazł się tym razem zawodnik Sevilli Diego Carlos.

Walczące o utrzymanie w Premier League Newcastle United intensywnie pracuje nad wzmocnieniami drużyny na drugą część sezonu

Jednym z celów klubu jest wzmocnienie defensywy. Po pozyskaniu Kierana Trippiera klub pracuje teraz nad sprowadzeniem środkowego obrońcy

Według ostatnich informacji na celowniku Newcastle znalazł się obrońca Sevilli Diego Carlos

Newcastle wzmacnia defensywę

Zajmujące przedostatnie miejsce w tabeli Newcastle United rozpoczęło już styczniową transferową ofensywę. W mijającym tygodni Sroki sfinalizowały już pierwszy duży transfer, sprowadzając na St James’ Park z Atletico Madryt Kierana Trippiera.

Reprezentant Anglii zapewne nie będzie jedynym piłkarzem, który dołączy w styczniu do drużyny i będzie miał jej pomóc w walce o pozostanie w Premier League. Mimo przedostatniego miejsca w ligowej tabeli Newcastle dysponuje istotnym argumentem w transferowych rozmowach. To pieniądze, które trafiły do klubu wraz z jego przejęciem przez saudyjskie konsorcjum.

Newcastle negocjuje transfer Diego Carlosa

W najbliższych dniach można spodziewać się kolejnych ruchów ze strony Newcastle United. Specjalizujący się w tematach transferowych dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że klub zabiega obecnie o sprowadzenie środkowego obrońcy Sevilli Diego Carlosa.

Władze Newcastle mają już prowadzić w tej rozmowy z przedstawicielami hiszpańskiego klubu, a 28-letniemu piłkarzowi oferują podpisanie czteroletniego kontraktu. Nie ma również wątpliwości, że oferowane mu warunki finansowe są znacznie wyższe od tych, na które może liczyć ze strony Sevilli.

Sevilla jest jednak w dobrej pozycji negocjacyjnej, bowiem kontrakt Brazylijczyka obowiązuje do czerwca 2024 roku. Diego Carlos już latem był łączony z odejściem, ale żadnemu klubowi nie udało się spełnić oczekiwań finansowych Hiszpanów. Czy będzie to w stanie zrobić Newcastle? Z pewnością dysponuje pozwalającymi na to środkami.

Diego Carlos występuje w Sevilli od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się do hiszpańskiego zespołu na zasadzie definitywnego transferu z FC Nantes. Klub La Liga zapłacić wówczas za niego 15 milionów euro i była to bardzo trafiona inwestycja. 28-latek jest jednym z kluczowych zawodników Sevilli, a od czasu dołączenia do niej rozegrał 117 spotkań i zdobył pięć bramek we wszystkich rozgrywkach.

