Gordon (po prawej) z trenerem Lampardem

Newcastle United planuje złożyć ofertę za Anthony’ego Gordona, opiewającą na ponad 40 milionów euro. Wychowanek Evertonu ma za sobą przełomowy sezon.

Anthony Gordon zaprezentował się z dobrej strony podczas minionego sezonu Premier League

Anglik wzbudził zainteresowanie Tottenhamu i Newcastle United. Sroki zamierzają złożyć ofertę przekraczającą 40 milionów euro

The Toffees nie są skłonni do sprzedaży wychowanka, ale sytuacja finansowa może ich do tego zmusić

Gordon na celowniku Newcastle United

Anthony Gordon był jednym z niewielu jasnych punktów minionego sezonu w wykonaniu Evertonu. The Toffees do samego końca walczyli o utrzymanie w Premier League, a ich ambicją był przecież awans do europejskich pucharów.

Tymczasem wychowanek szkółki liverpoolskiej drużyny zaliczył przełomową kampanię. Regularnie pojawiał się na boisku i robił różnicę w niemrawej, przecież, ofensywie. Kilka tygodni temu podkreślano, że Tottenham zechce sprowadzić 21-latka wraz z Richarlisonem. Brazylijczyk wylądował już w Londynie, ale samotnie.

Everton chciałby uniknąć sprzedaży swojej młodej gwiazdy. Możliwe jednak, że będzie to nieuniknione. Klub znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Mówi się, że niebawem konsorcjum pod wodzą Petera Kenyona spróbuje wykupić drużynę za pół miliarda funtów. Na razie jednak daleko od finalizacji transakcji.

Gordona w swoim składzie – poza Tottenhamem – chce Newcastle United. Ba, Sroki szykują się do złożenia sporej oferty. Liczą, że ponad 40 milionów euro zrekompensuje The Toffees utratę diamentu akademii. Trudno jednak spodziewać się szybkiej finalizacji negocjacji.

Młodzieżowy reprezentant Anglii rozegrał w minionym sezonie 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach klubowych. Strzelił cztery gole w Premier League.

