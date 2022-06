Pressfocus Na zdjęciu: Nick Pope

Przed sezonem 2022/2023 do Newcastle nie dołączył jeszcze żaden nowy piłkarz. Sytuacja ma się wkrótce zmienić. Blisko transferu jest Nick Pope z Burnley.

Newcastle pracuje nad transferami kilku piłkarzy

Negocjacje z jednym z nich są w bardzo zaawansowanej fazie

Eddie Howe będzie mógł liczyć na nowego bramkarza

Newcastle odreagowuje transferowe niepowodzenia

Kibice wiedzą, że Newcastle dysponuje ogromnymi pieniędzmi z powodu posiadania majętnego właściciela z Arabii Saudyjskiej. Sądzą oni zatem, że Sroki szybko zaatakują czołówkę Premier League. W klubie nastroje są bardziej spokojne. Panuje przekonanie, że zajęcie podobnego miejsca jak ostatnio (jedenaste), nie byłoby złe.

Konkurencja w angielskiej elicie jest na tyle duża, że taki klub jak Newcastle musi się wzmocnić, aby nie zanotować regresu. Pierwsze wzmocnienie do Srok jest już bardzo blisko. Od nowego sezonu Eddie Howe ma mieć do dyspozycji nowego bramkarza. Do Newcastle przeniesie się Nick Pope. To podstawowy bramkarz Burnley, które spadło z Premier League. Sroki wykorzystają zatem okazję i kupią 30-latka po okazyjnej cenie, czyli za 8-10 milionów funtów. Anglikowi zależy na regularnych występach w najwyższej klasie rozgrywkowej, aby mieć szansę na wzięcie udziału w mundialu.

Newcastle pierwszego wzmocnienia zamierzało dokonać jeszcze wcześniej. Negocjacje nie poszły jednak po myśli Srok, które starają się między innymi o Svena Botmana z Lille. Angielski klub proponował 30 milionów funtów, ale oczekuje o siedem milionów więcej, chociaż może jeszcze zmienić zdanie na niekorzyść Newcastle.

Czytaj także: Czwartki z Ligą Europy to za mało. Co musi zmienić się na Old Trafford?