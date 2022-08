Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wznowił już przygotowania do sezonu 2022/2023 z Manchester United, ale wciąż rozgląda się za nowym klubem. Gary Neville uważa, że Portugalczyk takim zachowaniem mocno utrudnia pracę Erikowi ten Hagowi.

Cristiano Ronaldo cały czas chce odejść z Manchester United

Póki co jednak przygotowuje się z zespołem do sezonu 2022/2023

Portugalczyk zdążył już nawet wystąpić w sparingowym starciu z Rayo Vallecano

Nikt nie chce Ronaldo

Cristiano Ronaldo zakończył już przedłużone wakacje i wrócił do Manchesteru, aby przygotowywać się do sezonu 2022/2023. Portugalski napastnik wystąpił nawet w sparingu z Rayo Vallecano, ale już w przerwie został zmieniony. CR7 nie zasiadał jednak na ławce rezerwowych, tylko po 45 minutach udał się do domu, za co spotkała go kolejna fala krytyki.

37-latek w dalszym ciągu chce odejść z Manchester United i przenieść się do klubu, który zagwarantowałby mu występy w Lidze Mistrzów. Problem w tym, że na rynku mało który zespół jest zainteresowany 5-krotnym zdobywcą Złotej Piłki. Ostatnio CR7 łączono z Atletico Madryt, przebąkiwano również, że może to on byłby następcą Sebastiana Hallera w Borussii Dortmund. Póki co jednak Ronaldo dalej występuje na Old Trafford.

Zdaniem jego byłego klubowego kolegi, Gary Neville`a, swoim zachowanie mocno utrudnia jednak pracę menedżerowi Erikowi ten Hagowi.

Niesmaczne zachowanie Ronaldo

– Wszyscy wiemy, że jeśli otrzyma ofertę z klubu grającego z Ligi Mistrzów, to odejdzie. Póki co jednak do tego nie doszło. To wszystko jest bardzo niesmaczne – przyznał ekspert Sky Sports. – To jest bałagan, zarówno dla klubu, jak i samego zawodnika. Oczywiście jako fani MU, chcemy aby został, ale nie chcemy aby ta saga ciągnęła się przez kolejne trzy tygodnie.

– Sprawa Ronaldo bardzo utrudnia pracę ten Hagowi, który non stop na konferencjach prasowych musi komentować sytuację. Jestem rozczarowany jego zachowaniem. Czy nie mógłby sam udzielić wywiadu, w którym dokładnie wyjaśniłby swoją przyszłość – dodał.

