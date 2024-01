Imago / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Lazar Samardzić

Napoli znalazło pomocnika, który zastąpi Piotra Zielińskiego

Mistrz Włoch jest coraz bliżej transferu Lazara Samardzicia z Udinese

Negocjacje obu stron znajdują się na ostatnim etapie

Lazar Samardzić o krok od transferu do Napoli

Napoli nie zwlekało ze znalezieniem następcy Piotra Zielińskiego. Wszystko wskazuje na to, że do drużyny spod Wezuwiusza już w styczniu dołączy Lazar Samardzić. Rozmowy na temat transferu Serba do mistrza Włoch wkroczyły w decydujący etap, o czym poinformował Fabrizio Romano. Według dziennikarza negocjacje prawdopodobnie zakończą się jeszcze w tym tygodniu.

Środkowy pomocnik latem był bliski przenosin do Mediolanu. Inter był dogadany z Udinese oraz z samym piłkarzem, lecz w ostatniej chwili ojciec piłkarza podniósł wymagania finansowe. Tym samym temat transferu upadł na ostatniej prostej.

Tym razem wydaje się, że już nic nie stanie na przeszkodzie i reprezentant Serbii w końcu zmieni klub. Kwota transferu ma wynieść w przybliżeniu 20 milionów euro.

Lazar Samardzić w Serie A występuje od 2021 roku, gdy trafił do Udinese z Lipska z 3 miliony euro. Na Półwyspie Apenińskim zagrał jak na razie 80 meczów, w których zdobył 9 goli i zaliczyć tyle samo asyst.

