Napoli może przeprowadzić zaskakujący ruch. Conte poprosił zarząd o transfer

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Mojica łączony z Napoli

Fantastyczna pierwsza część sezonu w wykonaniu Johana Mojici, lewego obrońcy Mallorki nie przeszła niezauważona wśród największych klubów Europy. Zainteresowanie doświadczonym zawodnikiem wykazuje Napoli. Zespół prowadzony przez Antonio Conte ma być gotowy zapłacić klauzulę wykupu już w tym zimowym okienku transferowym.

Mojica, choć nie jest najlepszym obrońcą w lidze, to jego największą siłą jest ofensywna gra na skrzydle. Kolumbijczyk dzięki swojej szybkości i ofensywnemu stylowi gry często włącza się do ataku.

Latem Kolumbijczyk dołączył do Mallorki z Villarrealu po znakomitym występie w Copa America, gdzie jego reprezentacja dotarła do finału. Choć wydawało się, że trafi do bardziej prestiżowego klubu, 32-letni zawodnik ostatecznie przyjął ofertę Mallorki.

Jednak zaledwie sześć miesięcy później Mojica może ponownie zmienić klubowe barwy, tym razem przenosząc się do Włoch. Antonio Conte miał osobiście poprosić zarząd Napoli o jego sprowadzenie. Widzi w nim zastępcę dla Pasquale Mazzocchiego, który zmaga się z kontuzją. Na ten moment jednak nie doszło jeszcze do kontaktu między klubami ani z samym zawodnikiem.

Johan Mojica to 32-letni doświadczony lewy obrońca. Większość swojej kariery spędził w hiszpańskich klubach na poziomie La Liga, w której rozegrał 159 spotkań oraz na drugim poziomie rozgrywkowym, gdzie zagrał 113 meczów. Najwięcej spotkań ma w Gironie i Realu Valladolid. Zaliczył także krótki epizod we Włoszech w Atalancie, gdzie wystąpił w 13. spotkaniach.

W obecnym sezonie zagrał 16 spotkań dla Mallorki i zdobył jedną bramkę oraz asystę. Jest podstawowym zawodnikiem swojego zespołu.

