Arteta gotowy na sprzedaż gwiazdy. Skład chce budować na innych zawodnikach

Ramsdale nie znajdują się w planach Artety na kolejny sezon

Aaron Ramsdale ma być pierwszym wielkim transferem wyjściowym Arsenalu tego lata, po tym jak Kanonierzy zawarli umowę na sprowadzenie nowego bramkarza na Emirates Stadium. Według doniesień z Hiszpanii, klub z Premier League pokonał między innymi Real Madryt w wyścigu o podpisanie kontraktu z bramkarzem Espanyolu, Joanem Garcią, a transfer ma zostać ogłoszony niebawem.

23-letni Joan Garcia odegrał kluczową rolę w awansie Espanyolu do La Liga, rozgrywając 21 meczów w minionym sezonie. Z kolei David Raya, który także ma zostać na stałe w Arsenalu po wypożyczeniu z Brentford za 27 milionów funtów, ma odgrywać pierwszoplanową rolę w zespole Mikela Artety w przyszłym sezonie.

Ramsdale, który stracił miejsce w podstawowym składzie na rzecz Rayi, był już wcześniej łączony z transferem do Newcastle lub Wolverhampton. Mimo że został wybrany do drużyny sezonu Premier League w kampanii 2022/23 i podpisał nowy kontrakt do 2026 roku, jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania. Arteta początkowo twierdził, że obaj bramkarze będą dzielić się obowiązkami w pierwszej drużynie, ale Ramsdale zagrał tylko w sześciu meczach Premier League w sezonie 2023/24.

Transfer Joana Garcii do Arsenalu jest znaczącym ruchem dla klubu. Mimo że Garcia wcześniej bagatelizował spekulacje dotyczące przeprowadzki, mówiąc, że jest szczęśliwy w Hiszpanii, to oferta Arsenalu okazała się zbyt dobra, by ją odrzucić. Perspektywa gry w Premier League oraz możliwość dołączenia do ekipy Mikela Artety przekonała go do zmiany decyzji.

Tymczasem David Raya, który zyskał uznanie podczas swojego wypożyczenia, ma teraz szansę stać się pierwszoplanową postacią. Jego transfer za 27 milionów funtów sugeruje, że Arteta widzi w nim długoterminowe rozwiązanie na pozycji bramkarza.

