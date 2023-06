Przyszłość Krzysztofa Piątka owiana jest tajemnicą. Polak nie ma przyszłości w Hercie Berlin, która postara się pozbyć go w letnim oknie transferowym. Dziennikarze Kickera twierdzą, że napastnik może latem trafić do Hellas Verona.

Imago/Alessandro Garofalo Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek został wystawiony przez Herthę Berlin na listę sprzedażową

Reprezentant Polski ma według niemieckich mediów sporą szansę na powrót do Serie A

Zainteresowanie usługami napastnika wyraża Hellas Verona

Hella Verona pyta o transfer Krzysztofa Piątka

Zbyt mierne były liczby Krzysztofa Piątka, żeby Salernitana zdecydowała się wykupić go na stałe z Herthy Berlin. Tym samym Polak wróci do niemieckiego zespołu, który chciałby za wszelką cenę się go pozbyć. Napastnik jest najlepiej opłacanym zawodnikiem w klubie, a sztab szkoleniowy nie widzi dla niego miejsca.

Dziennikarze Kickera przekazali, że reprezentant Polski może wrócić do Serie A, jednak nie chodzi o o Genoę. Zainteresowanie jego usługami wyraża Hellas Verona. Żółto-niebieskim udało się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej, a przed nowym sezonem chcieliby wzmocnić linię ataku.

W Weronie 27-latek musiałby jednak liczyć się ze sporą konkurencją na swojej pozycji. Kevin Lasagna, Thomas Henry oraz Milan Djuric rywalizują o posadę etatowego napastnika, choć ich liczby w ubiegłej kampanii były rozczarowujące.

