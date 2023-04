Mariano Diaz opuści Real Madryt po wygaśnięciu kontraktu. Agent napastnika zapewnia, że ten nie może narzekać na brak ofert. Reprezentant Dominikany może latem trafić do Premier League lub Bundesligi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariano Diaz

Mariano Diaz nie ma przyszłości w Madrycie i odejdzie po wygaśnięciu kontraktu

Napastnikiem interesuje się wiele klubów

Agent piłkarza Królewskich mówi o ofertach z Premier League, Bundesligi i Serie A

Mariano Diaz zaliczy miękkie lądowanie

Real Madryt ma przed sobą szereg istotnych decyzji. Latem wygasają kontraktu wielu zawodników, z którymi Królewscy chcą kontynuować współpracę. Wśród tej grupy brakuje Mariano Diaza. W jego przypadku nie ma mowy o nowej umowie, zatem po sezonie czeka go zmiana otoczenia.

W obecnym sezonie Diaz jest dla Carlo Ancelottiego postacią jedynie epizodyczną. Napastnik zaliczył sześć ligowych spotkań, natomiast na boisku przebywał jedynie przez 51 minut. Pomimo braku regularnych występów, na brak zainteresowania nie może narzekać.

Agent 29-latka zdradza, że ten może liczyć na oferty z Premier League, Bundesligi czy Serie A.

– Co trzy miesiące rozmawiamy z innymi zespołami. Mamy możliwość, by iść do Premier League, Bundesligi, Serie A czy innych drużyn.

– Mariano chciałby odejść do zespołu, w którym mógłby być szczęśliwy. Nie chodzi o to, że nie jest szczęśliwy w Realu Madryt, ale tu kończy mu się kontrakt. Szukamy zespołu, gdzie dalej mógłby być szczęśliwy, niezależnie od tego, czy gra więcej, czy mniej. Jest wiele okoliczności, które trzeba brać pod uwagę – mówi David Aranda.

