AS Roma może pozbyć się niechcianego napastnika. Jak poinformował Nicolo Schira blisko wypożyczenia do Fiorentiny jest Andrea Belotti.

Imago / Gabriele Maricchiolo Na zdjęciu: Andrea Belotti

Andrea Belotti jest coraz bliżej opuszczenia AS Romy

Włoch trafi na wypożyczenie do Fiorentiny

Napastnik odrzucił trzy oferty zagraniczne

Andrea Belotti zostanie wypożyczony do Fiorentiny

Andrea Belotti jeszcze przed zamknięciem okna transferowego może udać się na półroczne wypożyczenie. Jak poinformował włoski dziennikarz Nicolo Schira napastnik jest blisko dołączenia do Fiorentiny. Klub z Artemio Franchi zgodził się pokryć całość wynagrodzenia piłkarza, które wynosi milion euro. 30-latek jest gotów na przeprowadzkę do Florencji, wcześniej odrzucił trzy oferty zza granicy.

Mistrz Europy z 2021 roku od dłuższego czasu szuka drogi ucieczki z Rzymu. Reprezentant Włoch po przyjściu do zespołu Romelu Lukaku stracił miejsce w składzie. Sytuacji nie poprawiła nawet zmiana szkoleniowca w trakcie sezonu. Pod wodzą Daniele De Rossiego w dwóch meczach spędził na murawie zaledwie 10 minut.

Belotti w tym sezonie uzbierał 22 spotkania, w których strzelił 6 bramek i dodał do tego 2 asysty. Do AS Romy trafił w 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Torino.

