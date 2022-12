fot. PressFocus Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Arsenal doszedł już do porozumienia z Mychajło Mudrykiem. To oznacza, że transfer skrzydłowego Szachtara Donieck jest już tylko kwestią czasu – informuje Nicolo Schira.

Mychajło Mudryk jest bliski dołączenia do Arsenalu

Zawodnik doszedł już do porozumienia z klubem

Szachtar Donieck oczekuje 100 milionów euro, choć finalna kwota powinna być niższa

Arsenal pozyska “Ukraińskiego Messiego”

Arsenal ma za sobą fantastyczną pierwszą część sezonu, bowiem po 14. kolejkach zajmuje fotel lidera Premier League. Mając na uwadze olbrzymi potencjał kadrowy, jakim dysponuje Manchester City, do zwiększenia swoich szans na końcowe zwycięstwo “Kanonierzy” potrzebują jakościowych wzmocnień. Wszystko wskazuje na to, że lada moment do zespołu dołączy nowy skrzydłowy.

Od dłuższego czasu londyńczycy pracowali nad transferem Mychajło Mudryka, który w ostatnich miesiącach zachwycał kibiców w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W trwającej kampanii 21-latek zanotował łącznie dziesięć trafień i osiem asyst w osiemnastu występach. Władze Szachtara Donieck miały świadomość, że Ukrainiec zapewni klubowi ogromne zarobki, dlatego rozpoczęły intensywną promocję w mediach.

Dyrektor sportowy Siergiej Palkin zasugerował nawet, że cena za Mudryka powinna wynieść 100 milionów euro. Uważa się go bowiem za lepszego zawodnika od Antony’ego, który za taką kwotę zasilił latem Manchester United.

Brytyjskie media przekonują natomiast, że ostateczna kwota będzie zdecydowanie niższa. Arsenal jest już bliski sfinalizowania transakcji, gdyż zdołał dojść do porozumienia z reprezentantem Ukrainy. Na przeszkodzie stoi już tylko uzgodnienie finalnej ceny zakupu.

