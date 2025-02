Mulahusejnović jednak w Ekstraklasie?! Może dojść do sensacyjnego ruchu [NASZ NEWS]

Pixsell/Alamy Na zdjęciu: Nardin Mulahusejnović

Legia nie była przekonana

Nardin Mulahusejnović to najlepszy w tym sezonie napastnik Zrijnskiego Mostar, lidera bośniackiej ekstraklasy. Rosły napastnik strzelił do tej pory 11 bramek, przyciągając uwagę klubów z kilku krajów. W tym gronie znalazły się również polskie drużyny. Tyle że Raków Częstochowa ostatecznie poszedł po Leonardo Rochę, a i Legia Warszawa nie do końca była zdecydowana, stawiając ostatecznie na Ilię Szkurina.

Czy to oznacza, że Mulahusejnović do Polski już nie trafi? Jak się okazuje, sytuacja wciąż jest dynamiczna, a najnowsze zainteresowanie pochodzi z… Kielc. Kiedy goal.pl pytał “w okolicach” Korony co z przejęciem przez nowego właściciela, przy okazja “wpadła” nam informacja, że kielecki klub chciałby sięgnąć właśnie po Mulahusejnovicia.

Sprawa szybko się wyjaśni

Jak to możliwe? Zakładamy, że byłoby to do przeprowadzenia pod warunkiem rychłego przejęcia klubu przez nowego właściciela, bo obecnej Korony nie stać na wydanie pół miliona euro, a według naszych informacji to minimalna cena za napastnika Zrinjskiego. Jedno jest pewne: w tej sprawie szybko się dowiemy, czy transfer nastąpi, ponieważ okienko transferowe w Polsce zamyka się już 23 lutego.