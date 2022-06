Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Napastnik Ajaksu Amsterdam, Antony to obok Frenkie de Jonga, priorytet Manchester United w letnim oknie transferowym. Jednak w razie fiasku transferu Brazylijczyka, władze Czerwonych Diabły mają już gotowe alternatywne wzmocnienia.

Manchester United oferuje za Antonego 40 mln euro, ale Ajax oczekuje aż 70 mln

Znaczne różnice w cenie sprawiały, że MU przygotował alternatywną listę wzmocnień

Są na niej Marco Asensio, Ousmane Dembele i Serge Gnabry

Asensio, Dembele bądź Gnabry w MU?

22-letni napastnik Ajaksu Amsterdam ma za sobą znakomity sezon. Brazylijczyk w 33 meczach Joden we wszystkich rozgrywkach strzelił 12 goli i zaliczył 10 asyst. Nic dziwnego zatem, że od razu znalazł się na radarze czołowych klubów europejskich. Z racji faktu, że nowym menedżerem Manchester United, został jego poprzedni szkoleniowiec w Ajaksie, a więc Erik ten Hag, to właśnie Czerwone Diabły z miejsca stały się faworytem do pozyskania 6-krotnego reprezentanta Brazylii.

Oba kluby nie mogą się jednak dogadać w sprawie ceny za Antonego. MU, skupione też na transferze Frenkie de Jonga, jest w stanie zaproponować maksymalnie 40 mln funtów. To grubo poniżej oczekiwań Ajaksu, który oczekuje kwoty aż o 30 mln euro wyższej. Klub z Old Trafford nie poddaje się jednak i będzie negocjował obniżkę cenę, ale jak donosi Daily Mirror, przygotował już także listę graczy, o których powalczy, gdyby jednak nie udało się zmiękczyć stanowiska amsterdamczyków.

I tak, MU rozważa sprowadzenie któregoś z trójki graczy Marco Asensio, Ousmane Dembele, Serge Gnabry. Hiszpański pomocnik ma jeszcze rok ważny kontrakt z Realem Madryt, ale władze Królewskich już zapowiedziały, że nie tylko nie zdecydują się na jego przedłużenie, ale i mogą go oddać już teraz za ok. 40 mln euro. Dembele od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem, bo w dalszym ciągu nie dogadał się z FC Barcelona w sprawie nowej umowy. Francuz miał również znakomitą wiosnę, co pokazuje, że gdy tylko skupi się na futbolu, jest w stanie grać na najwyższym poziomie. Z kolei Gnabry też jest w trakcie negocjacji z Bayernem Monachium. Niemiec czuje się w Bawarii niedoceniany i oczekuje znacznej podwyżki, co akurat na Old Trafford mogliby mu zaproponować.

