Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho pierwszy pytał o Lauriente, Sassuolo oczekuje 15-20 mln euro

Fenerbahce pod wodzą Jose Mourinho nie może narzekać na brak pracy na rynku transferowym. Drużyna ze Stambułu pozyskała już aż ośmiu nowych zawodników. Wszystko wskazuje na to, że portugalski szkoleniowiec wciąż oczekuje wzmocnień. The Special One ma nawet konkretnego zawodnika, o którego dostępność pytał osobiście. Charyzmatyczny trener widziałby w swoim zespole Armanda Lauriente z Sassuolo. Jak się okazuje, piłkarz jest do wzięcia, a za jego transfer trzeba zapłacić ok. 15-20 milionów euro.

O potencjalnym odejściu Lauriente z Sassuolo opowiedział dyrektor zarządzający klubu – Giovanni Carnevali. W rozmowie ze stacją Sky Sport zdradził, że jako pierwszy o zawodnika pytał Jose Mourinho.

– Olympique Marsylia i Fenerbahce chcą pozyskać Armanda Lauriente. Nie tylko, Lazio. Jose Mourinho był pierwszym, który pytał o dostępność Lauriente. Może odejść za kwotę zbliżoną do 15-20 milionów euro – powiedział Carnevalli cytowany przez Fabrizio Romano.

Lauriente trafił do Sassuolo przed sezonem 2022/2023 za 10 milionów euro z FC Lorient. W drużynie z Mapei Stadium rozegrał jak dotąd 68 spotkań, w których zdobył 12 goli i zaliczył tyle samo asyst. Jego kontrakt z Neroverdi obowiązuje do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa francuskiego piłkarza wynosi 10 mln euro.