PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Jak donoszą angielskie media, Manchester United spróbuje latem sprowadzić Masona Mounta. Pomocnik w wieku 23 lat wyrósł na jednego z liderów zespołu The Blues, a Erik ten Hag widzi w nim idealnego zarządcę drugiej linii w swoim projekcie.

The Sun donosi, że Manchester United spróbuje sprowadzić tego lata Masona Mounta

Erik ten Hag widzi w Angliku pomocnika idealnego do swojego projektu

Transakcja będzie jednak bardzo trudna do przeprowadzenia. The Blues niechętnie patrzą na sprzedaż 23-latka. Cenę dodatkowo podbija zainteresowanie od bezpośredniego rywala, a także sama angielska narodowość pomocnika

Manchester United wyda fortunę na gwiazdę Chelsea?

Jak donosi The Sun, Manchester United szykuje się do podjęcia niezwykle trudnych negocjacji. Według angielskiego dziennika, Erik ten Hag zagiął parol na Masona Mounta. 23-latek wydaje się Holendrowi idealnym kandydatem do zarządzania drugą linią jego nowej drużyny.

Trudno dziwić się szkoleniowcowi Czerwonych Diabłów. Pomocnik w ostatnich sezonach wyrósł na prawdziwego lidera Chelesa. Nie tylko świetnie radzi sobie z kontrolowaniem gry, ale jest też najrówniejszym spośród zawodników ofensywnych w drużynie.

O doprowadzenie tego transferu do końca może być jednak niezwykle ciężko. Portal Transfermarkt wycenia 23-latka na 75 milionów euro, ale klub z Old Trafford musi być gotowy na znacznie większy wydatek. Kontrakt Anglika obowiązuje jeszcze przez dwa sezony. Cenę dodatkowo podbija niechęć oddania tak istotnego zawodnika do bezpośredniego rywala, a także sama jego narodowość. Nie jest tajemnicą, że w Premier League piłkarze pochodzenia angielskiego kosztują więcej, niż inni. Co najważniejsze – nie mamy pojęcia, jak na taki ruch zapatruje się sam zainteresowany.

Mount w samej Premier League zaliczył tzw. double-double. Zanotował tam bowiem jedenaście bramek i dziesięć asyst. We wszystkich rozgrywkach rozegrał aż 53 mecze. Jego dorobek zamknął się na 13 golach i 16 ostatnich podaniach.

Zobacz również: Mane “wypchnie” z Bayernu skrzydłowego?

Węgry Anglia 9.20 4.40 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 czerwca 2022 10:26 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin