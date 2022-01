PressFocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko (na środku) w meczu z FC Koeln

Borussia Dortmund może stracić Youssoufę Moukoko. Jego reprezentant przyznał, że przedłużenie umowy z BVB nie jest oczywiste. 17-latek w tym sezonie gra rzadko, co ma też związek z jego problemami zdrowotnymi.

Agent Youssoufy Mokoko przyznał, że nie jest pewny, czy jego agent przedłuży umowę z Borussią Dortmund

Dyrektor działu licencyjnego BVB, Sebastian Kehl, zapewnia, że będzie jednak dążył do podpisania nowego kontraktu

Najmłodszy strzelec w historii Bundesligi ma w ostatnim czasie sporo problemów zdrowotnych

Moukoko może opuścić Dortmund

Youssofa Moukoko w wieku 12 lat zmienił sekcję młodzieżową St. Pauli na Borussię Dortmund. Od tamtej pory napastnik bił kolejne rekordy w każdej drużynie, w której występował. Media chodziły za nim krok w krok, co jednak nie może dziwić. Występując przeciwko starszym rywalom w kategorii U19, zanotował w barwach BVB 47 bramek i dziesięć asyst w zaledwie 25 występach. Nic dziwnego, że Borussia czekała tylko na jego szesnaste urodziny, by mógł zadebiutować w Bundeslidze. Niedługo później Moukoko został najmłodszym strzelcem gola w niemieckiej ekstraklasie.

Okazuje się jednak, że jego pozostanie w Dortmundzie nie jest wcale pewne.

– To wcale nie jest oczywiste, że Youssoufa przedłuży umowę z BVB – powiedział agent zawodnika, Patrick Williams. Obecny kontrakt napastnika wiąże go z klubem zaledwie do czerwca 2023 roku.

Na te słowa zareagował dyrektor działu licencyjnego Borussii, Sebastian Kehl.

– Youssoufa to nasz młody talent, ale niestety od lata rzadko był dla nas dostępny przez różne kontuzje. Nie zmienia to jednak naszego szacunku do niego. Od dłuższego czasu pozostajemy w kontakcie zarówno z nim, jak i jego doradcą. Wolimy jednak załatwić tę sprawę na osobności – powiedział były gracz BVB. Kehl ma rację, od marca Moukoko opuścił aż 24 spotkania przez różne urazy. Teraz będzie miał jednak okazję, by się wykazać. Klub nie poszukał nowego napastnika, pomimo kontuzji Erlinga Haalanda. Trener Rose wierzy w eksplozję 17-latka.

Jak dotychczas, w tym sezonie Moukoko wystąpił w dwunastu meczach, ale zanotował w nich niespełna 250 minut. Ma na koncie jedną asystę w Bundeslidze.

