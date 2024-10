Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Morten Frendrup

Morten Frendrup przymierzany do Manchesteru United

Morten Frendrup od kilku miesięcy imponuje dyspozycją na boiskach Serie A. 23-letni pomocnik jest jednym z najlepszych zawodników Genoi, a jego świetna forma nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. Niewykluczone, że Duńczyk będzie kontynuował swoją karierę w Premier League.

Jak donosi brytyjski serwis “GiveMeSport”, Morten Frendrup wzbudza zainteresowanie kilku angielskich klubów. Zdaniem wspomnianego portalu Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur oraz Crystal Palace bacznie monitorują sytuację świeżo upieczonego reprezentanta Danii.

Wydaje się, że największe szanse na pozyskanie środkowego pomocnika mają Czerwone Diabły, które podczas najbliższego letniego okienka transferowego dokonają przebudowy linii środkowej. Old Trafford mają bowiem opuścić m.in. Christian Eriksen oraz Casemiro. Morten Frendrup mógłby więc zastąpić w Manchesterze United swojego starszego i bardziej utytułowanego rodaka.

Utalentowany 23-latek z powodzeniem występuje w barwach Genoi od stycznia 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Luigi Ferraris za niespełna 4 miliony euro z macierzystego zespołu, Brondby IF. Dotychczasowy bilans duńskiego zawodnika we włoskiej drużynie to 98 meczów, 4 bramki i 6 asyst. Aktualna wartość rynkowa zdolnego piłkarza jest szacowana na ponad 20 milionów euro.