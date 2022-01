Pressfocus Na zdjęciu: Po lewej Ilaix Moriba w walce z Kylianem Mbappe

Po nieudanym epizodzie w Niemczech, Ilaix Moriba oficjalnie został wypożyczony do końca sezonu do Valencii. Klub pokryje całość pensji pomocnika.

Ilaix Moriba latem zamienił Barcę na RB Lipsk, jednak rzadko dostawał szanse do gry

Gwinejczyk w tym sezonie wystąpił zaledwie w sześciu meczach

Wypożyczyć go do końca czerwca zdecydowała się Valencia

Moriba wraca do Hiszpanii

Gdy piłkarz odchodził z FC Barcelony do RB Lipsk, wydawało się, że jest to idealne miejsce do rozwoju młodego talentu. Moriba imponował w La Lidze siłą fizyczną i odpowiednim ustawianiem się na boisku, które w Niemczech są mocno cenione. Jego przygoda z Lipskiem od początku jednak nie potoczyła się zgodnie z planem, a w ciągu kilku miesięcy pobytu, przebywał na murawie zaledwie przez 100 minut we wszystkich rozgrywkach.

Już w trakcie sezonu krążyły pogłoski, że Moriba bardzo żałuje odejścia z Dumy Katalonii, a jego agent sondował możliwość powrotu na Camp Nou. Zainteresowanie zakontraktowaniem pomocnika wyraziła jednak w trakcie zimowego okienka transferowego Valencia, a Gwinejczyk szybko zdecydował się na wypożyczenie.

Strength and talent ⚡🦇 pic.twitter.com/IrJsrJp36y — Valencia CF (@valenciacf_en) January 28, 2022

W umowie nie zawarto klauzuli wykupu co oznacza, że włodarze Lipska nie postawili jeszcze na nim krzyżyka. W Valencii Ilaix Moriba będzie występował z numerem 23, przynajmniej do końca czerwca.

