Źródło: The Telegraph/Carrusel Deportivo

Moises Caicedo wzbudza zainteresowanie czołówki Premier League, ale marzeniem pomocnika Brighton & Hove Albion jest transfer do Realu Madryt. 21-latek zimą był bliski przenosin do Arsenalu, lecz transakcja wysypała się na ostatniej prostej.

PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Moises Caicedo zdradził, że marzy o grze w Realu Madryt

Reprezentant Ekwadoru chciałby wygrać Ligę Mistrzów z Królewskimi

Pomocnik aktualnie występuje w Brighton & Hove Albion

Moises Caicedo puścił oczko do Realu Madryt

Moises Caicedo to jeden z najbardziej rozchwytywanych pomocników w Premier League. 30-krotny reprezentant Ekwadoru podczas ostatniego zimowego okienka transferowego był bardzo bliski przenosin do Arsenalu, jednak transakcja wysypała się na ostatniej prostej. 21-latek w wywiadzie przyznał, że w przyszłości marzy o przywdzianiu koszulki Realu Madryt.

– Ulubiony zespół? Uwielbiam Real Madryt. Zawsze moim marzeniem było zagranie dla tego klubu. Teraz jestem w bardzo dobrej formie i dlaczego pewnego dnia nie zagrać tam i nie wygrać Ligi Mistrzów? To byłoby piękne uczucie – przyznał defensywny pomocnik.

Wychowanek Independiente del Valle do drużyny Mew przeprowadził się w 2021 roku i po półrocznym wypożyczeniu do belgijskiego Beerschot V.A. szybko wywalczył sobie miejsce w jedenastce Brighton & Hove Albion. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro.