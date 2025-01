Arsenal szuka nowego napastnika. Nowe nazwiska na liście kandydatów

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Moise Kean, Mateo Retegui i Manfred Ugalde zaoferowani Arsenalowi

Gabriel Jesus zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co oznacza, że wypadł z gry do końca obecnego sezonu. W związku z tym Arsenal chce sprowadzić nowego napastnika jeszcze w zimowym okienku transferowym, by zwiększyć swoje szanse w walce o najwyższe cele. W ostatnich tygodniach z drużyną Kanonierów były łączone takie gwiazdy jak Benjamin Sesko, Jhon Duran, Dusan Vlahović, Viktor Gyokeres czy Alexander Isak.

Zakontraktowanie jednego z wymienionych zawodników w styczniu graniczy jednak z cudem, dlatego londyńczycy muszą szukać innych alternatyw. Jak dowiedział się Graeme Bailey z brytyjskiego portalu “TBR Football”, w ostatnim czasie Arsenalowi zostali zaoferowani trzej bardzo skuteczni napastnicy, a mianowicie Moise Kean (ACF Fiorentina), Mateo Retegui (Atalanta Bergamo) oraz Manfred Ugalde (Spartak Moskwa).

Oglądaj skróty meczów Arsenalu [WIDEO]

Kontakt z angielskim klubem zapewne nawiązali agenci wspomnianych piłkarzy. Wydaje się, że najciekawszą opcją, spośród tych zawodników, jest Mateo Retegui. Urodzony w Argentynie reprezentant Włoch to bowiem zdecydowany lider klasyfikacji strzelców Serie A. 25-latek na boiskach tamtejszej ekstraklasy zdobył 16 bramek i zaliczył 3 asysty, czym wydatnie pomógł Atalancie Bergamo we wskoczeniu na podium ligowej tabeli.

Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość młodego snajpera na 35 milionów euro.