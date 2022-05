Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik zadbał o dobre imię w Olympique Marsylia, chociaż nie raz popadał w konflikty z trenerem. Według L’Equipe, Jorge Sampaoli zamierza zatrzymać Polaka w klubie. Celem Olimpijczyków na kolejny sezon będzie popsucie humorów w Paryżu i wyjście z grupy Ligi Mistrzów.

Arkadiusz Milik zostaje w Olympique Marsylia

Zadecydowało o tym wicemistrzostwo kraju i dobra postawa Polaka w drugiej części sezonu

Olimpijczyków latem czeka mała przebudowa, by w kolejnej kampanii zawalczyć o większe cele

Milik przedłużył pobyt we Francji

Wraz z końcem czerwca wygaśnie wypożyczenie Arkadiusza Milika do Olympique Marsylia. Polak jednak nie wróci do Napoli. Zdaniem dziennikarzy L’Equipe, 28-latek zostanie we Francji. Co więcej, na portalu Transfermakrt pojawiła się informacja o wykupie napastnika przez Olimpijczyków na stałe. Kwota odstępnego wyniosła 9 mln euro, a w najbliższych dniach zostanie przedstawiona finalna wersja kontraktu.

Przez pierwszą część sezonu 2021/22 Milik zmagał się z przeciwnościami losu. Słaba forma strzelecka sprawiła, że swój temperament pokazał Jorge Sampaoli. Trener nie raz odstawiał reprezentanta Polski na boczny tor. Pomimo tego, na wiosnę udało się odzyskać formę i zakończyć tegoroczne zmagania z 20 golami w 37 występach.

To najlepsze statystyki z całej kadry Olympique Marsylia. Do tego w ostatniej kolejce zespół szczęśliwie został wicemistrzem Ligue 1. Dzięki temum, można cieszyć się bezpośredniego awansu do Ligi Mistrzów. Te dwa czynniki miały duży wpływ na decyzję szefów ze Stade Velodrome, aby przedłużyć przygodę Milika na południu Francji.

Klub ruszy na duże zakupy w letnim okienku, żeby w 2023 r. wyrzucić z tronu PSG. Zespół z Marsylii planuje też awansować do fazy pucharowej Champions League. Tymczasem Milik wkrótce zjawi się na czerwcowym zgrupowaniu kadry w ramach rozpoczęcia nowej edycji Ligi Narodów.

