IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Rade Krunić

Milan rozważy sprzedaż Krunicia

Latem Rossoneri zablokowali ten transfer

W styczniu chętnie przystąpią do rozmów

Milan gotowy na sprzedaż Krunicia

Rade Krunić ugruntował swoją pozycję w drużynie Stefano Piolego na początku sezonu 2023/24, ale w ostatnich tygodniach pomocnik nie dostaje już tylu szans na grę w Milanie. W letnim okienku transferowym Rossoneri dokonali gruntownych zmian w środku pola, kiedy do zespołu dołączyli Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders i Yunus Musah. Wszyscy trzej cieszą się lepszym zaufaniem trenera.

W sobotę Krunić siedział na ławce rezerwowych, a Milan zanotował zwycięstwo 3:1 nad Frosinone na San Siro. W zeszły weekend przeciwko Fiorentinie wszedł na boisko zaledwie na sześć minut.

Teraz, według doniesień Calciomercato.com, Milan rozważy sprzedaż Krunicia w styczniu. Rossoneri próbowali nakłonić go latem do podpisania nowego kontraktu, ale nie osiągnięto porozumienia. W międzyczasie Fenerbahce pytało o możliwość sprowadzenia pomocnika, ale ekipa z San Siro zablokowała ten ruch. Podczas najbliższego okienka transferowego temat powróci, a Rossoneri tym razem chętniej przystąpią do rozmów.

Zobacz również: Media ostro oceniły występ Lewandowskiego. “Mecz do zapomnienia”