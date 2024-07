Milan szykuje bombę transferową. Ibrahimović wykonał telefon

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Alvaro Morata celem transferowym Milanu. Ibrahimović wkroczył do akcji

Nie jest żadną tajemnicą, że Milan od dłuższego czasu poszukuje nowego napastnika. Wiąże się to z odejściem Oliviera Giroud, który zasilił amerykańskie Los Angeles FC. W ostatnich tygodniach Rossoneri byli łącznie z kilkoma cenionymi nazwiskami, ale do tej pory nie doszło do żadnych konkretów.

Przełomowe wieści na temat poszukiwań napastnika przez Milan przekazał serwis Relevo. Ponoć władze klubu uznały, że idealnym kandydatem byłby Alvaro Morata. Hiszpan aktualnie stał się celem numer jeden, a w sprowadzenie go zaangażował się nawet Zlatan Ibrahimović. Szwed, który według Relevo miał wykonać telefon do snajpera Atletico, na San Siro pełni funkcję doradcy i regularnie stara się wykorzystywać swoje kontakty.

Morata w sezonie 2023/2024 w barwach Atletico Madryt wystąpił w 48 spotkaniach, w których strzelił 21 goli i zaliczył 5 asyst. Wciąż jest to napastnik z najwyższej półki, co sprawia, że Los Colchoneros nie są aż tak skłonni do jego sprzedaży. Problemem jest jednak klauzula wykupu, która opiewa na 13 milionów euro i daje innym klubom swobodną możliwość negocjacji.

Teraz wszystko zależy od Alvaro Moraty. Jeśli piłkarz będzie chętny do zasilenia Milanu, to Rossoneri wpłaca wymaganą kwotę.

