Milan prawie rok zaczeka na pieniądze z transferu napastnika

Charles De Ketelaere wciąż formalnie przebywa na wypożyczeniu w Atalancie, co oznacza, że AC Milan musi poczekać do lutego 2025 roku, aby otrzymać pieniądze za jego transfer definitywny do drużyny z Bergamo, donosi "La Gazzetta dello Sport".

Zawiłe warunki transferu De Ketelaere do Atalanty

Atalanta potwierdziła transfer definitywny belgijskiego napastnika Charlesa De Ketelaere z Milanu w czerwcu 2024 roku, ale oficjalna strona Lega Calcio pokazuje, że 23-letni zawodnik wciąż jest na wypożyczeniu na Gewiss Stadium. Transfer De Ketelaere jest zarejestrowany jako „tymczasowy”, co jednak nie oznacza, że Atalanta nie podpisze z nim umowy na stałe.

Według informacji podanych przez “Gazzettę”, a także “Corriere della Sera”, niedawni triumfatorzy Ligi Europy mają obowiązek wykupu zawodnika za 22 miliony euro, gdy tylko zdobędą jeden punkt w Serie A po 1 lutym 2025 roku. W tym momencie De Ketelaere formalnie stanie się nowym zawodnikiem Atalanty, co pozwoli Milanowi zarobić 22 miliony euro na sprzedaży zawodnika.

Charles De Ketelaere nie zdobył ani jednego gola w 40 występach na San Siro w swoim pierwszym sezonie w Serie A. Młody zawodnik miał natomiast ogromny wpływ na grę Atalanty, strzelając 14 goli i notując 11 asyst w 50 występach we wszystkich rozgrywkach w poprzednim sezonie. Świetne występy Belga przekonały La Deę do transferu. Gasperini potrafił wyciągnąć z niego wszystko to, co najlepsze, a zawodnik nawiązał do znakomitych występów zanim dołączył do Milanu.

Rossoneri muszą teraz cierpliwie czekać na formalne zakończenie transferu i związane z tym finansowe korzyści.

