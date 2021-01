Milan obejdzie się smakiem. Real nie sprzeda swojego piłkarza

Brahim Diaz prawdopodobnie po zakończeniu sezonu pożegna się z AC Milanem. Tym samym zawodnik wypożyczony do włoskiego klubu z Realu Madryt wróci do ekipy ze stolicy Hiszpanii. Sternicy Królewskich nie są gotowi na to, aby wyrazić zgodę na transfer definitywny z udziałem piłkarza.

Brahim Diaz trafił do Realu Madryt w 2019 roku. W szeregach hiszpańskiej ekipy zawodnik nigdy nie przekonał Zinedine’a Zidane’a do siebie. W związku z tym latem minionego roku piłkarz został wypożyczony do Milanu, ale bez opcji transferu definitywnego.

Ostatnio jednak mediolański klub wyrażał zainteresowanie pozyskaniem Brahima Diaza na stałe. Wpływ na taki stan rzeczy miało mieć to, że 21-latek zaaklimatyzował się w szeregach Rossonerich bez żadnych kłopotów.

Brahim Diaz z konkretnym zaleceniem

Dzięki dobrym występom w Milanie zawodnik podbił serca kibiców Milanu. Hiszpan jak dotąd zaliczył cztery trafienia w koszulce zespołu z Serie A, w tym jedno w lidze włoskiej i trzy w europejskich pucharach.

CalcioMercato.com donosi, że mediolański klub wyraził zainteresowanie wykupienia zawodnika z madryckiej ekipy. Niemniej Brahim Diaz miał otrzymać już wytyczne od władz Realu, aby po zakończeniu sezonu wrócił do stolicy Hiszpanii, co nie jest po myśli decydentów lidera włoskiej ekstraklasy.

Hiszpański piłkarz ma na swoim koncie 21 występów w Milanie, czyli tyle samo ile w Realu. We włoskiej ekipie zdobył jednak cztery bramki, z kolei w drużynie z La Liga tylko dwie. W każdym z zespołów zaliczył natomiast trzy asysty.