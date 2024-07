fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

AC Milan zainteresowany kolejnymi transferami

AC Milan ma zamiar w kolejnej kampanii wrócić na ligowy szczyt. Jednocześnie ekipa z San Siro pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Pierwszym ruchem władz klubu było zatrudnienie nowego szkoleniowca, którym został Paulo Fonseca. Portugalczyk zastąpił Stefano Pioliego.

Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał, że klub z Mediolanu już pracuje nad transferami. Blisko dołączenia do ekipy z San Siro jest Alvario Morata. Na tym ruchu jednak przedstawiciele Rossonerich nie chce jednak poprzestać.

Źródło przekonuje, że sternicy aktualnych wicemistrzów Włoch planują trzy kolejne wzmocnieniami. Dziennikarz Fabrizio Romano przekazywał, że Milan aktywnie pracuje nad tym, aby pozyskać Strahinję Pavlovicia. 23-latek aktualnie broni barw Red Bull Salzburg.

Kolejnym kandydatem do gry w zespole z San Siro jest Youssuf Fofana. 25-latek jest już według mediów po słowie z Czerwono-czarnymi. Aby transakcja doszła do skutku, to teraz władze Milanu muszą dojść do porozumienia z AS Monaco.

Jednym z najważniejszych celów Rossonerich jest z kolei Tammy Abraham. Angielski napastnik jest zawodnikiem AS Roma. Już pokazał w Serie A, że jest skuteczny. Gdyby transakcja z jego udziałem stała się faktem, to mogłoby wpłynąć na solidnie wzmocnienie siły ofensywnej Rossonerich.

Milan zacznie ligową kampanię już 17 sierpnia. W pierwszej kolejce zmierzy się z Torino o godzinie 20:45.

