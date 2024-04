fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Ambitne plany Milanu. Spory wydatek nieunikniony

Milan przygotowuje się do zmiany na ławce trenerskiej. Stefano Pioli nie osiągnął satysfakcjonującego wyniku i po sezonie pożegna się z posadą. Nowy szkoleniowiec nie został jeszcze wytypowany. Niezależnie od tego, kto nim zostanie, będzie mógł latem zdecydować, jakiego napastnika pozyskać. Rossoneri są gotowi na pobicie rekordu transferowego, byle tylko sprowadzić zawodnika z najwyższej półki. Dotychczas najwięcej wydano na Rafaela Leao, który kosztował 49,5 mln euro.

Z San Siro po sezonie pożegna się Olivier Giroud, który ma zostać zastąpiony jakościowym piłkarzem. Pion sportowy Milanu stworzył listę życzeń, na której umieszczono cztery nazwiska. To właśnie z tego grona nowy trener dokona wyboru.

Milan od dawna przygląda się występom gwiazdora Bologni. Joshua Zirkzee rozgrywa bardzo dobry sezon i jest rozchwytywany przez największe kluby w Europie. Rossoneri będą mieć spore trudności, aby go pozyskać, gdyż o transferze myślą także angielscy giganci, którzy są w stanie wydać większe pieniądze. Na celowniku Milanu znajdują się ponadto Jonathan David, Santiago Gimenez oraz Benjamin Sesko. Ten pierwszy może pochwalić się największym doświadczeniem, gdyż od lat jest czołowym snajperem Ligue 1. Gimenez to lider ofensywy Feyenoordu, natomiast jego wycena zdaje się być przesadzona. Sesko z kolei nie zdołał jeszcze wywalczyć pewnego miejsca w składzie Lipska, ale nikt nie ma wątpliwości, że to olbrzymi talent z potencjałem na jednego z najlepszych napastników w Europie.

Kto jest najlepszą opcją dla Milanu? Jonathan David 21% Benjamin Sesko 21% Joshua Zirkzee 58% Santiago Gimenez 0% 43 + Głosy Oddaj swój głos: Jonathan David

Benjamin Sesko

Joshua Zirkzee

Santiago Gimenez

Nie wiadomo jeszcze, jak wielkimi pieniędzmi będzie latem dysponował Milan. Wiele zależy od ewentualnych transferów wychodzących. Ogromne zainteresowanie na rynku generują Rafael Leao i Theo Hernandez, których zatrzymanie może okazać się problematyczne.

Zobacz również: Barcelona gotowa sprzedać De Jonga. Wiadomo, ile trzeba za niego zapłacić